Una Escape Room col Commissario Montalbano

Scicli - In ricordo della giornata internazionale dei diritti della donna la cooperativa Agire ha organizzato domenica 10 marzo 2024 un'esperienza diversa, trasformando il commissariato di Vigata in set di un escape room basata sul romanzo di Camilleri "le ali della sfinge".

Indizi da risolvere, misteri da sciogliere, prove da superare. Lo scopo di quest' escape room è sicuramente quello della sensibilizzazione su un tema molto importante, quale la violenza sulle donne, utilizzando uno dei romanzi sul tema tra i più belli di Camilleri. Un appuntamento alla riscoperta dei protagonisti della serie più amata d’Italia in uno dei siti più amati dai suoi fan. Riuscirete a risolvere tutti gli enigmi e ad uscire in tempo dal commissariato di Vigata? L’esperienza ha un costo di €9, gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Appuntamento alle ore 16.00 presso il Comune di Scicli in via F. Mormina Penna, 2. Info e prenotazioni: Tel 3518881474 E-mail agirecooperativa@gmail.com