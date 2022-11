10 consigli per il prossimo Black Friday

Impossibile non imbattersi in questi giorni in post o immagini con offerte imperdibili per il Black Friday. Online e offline le promesse di sconti mirabolanti sono ovunque. E se anche tu sei tra le migliaia di persone che aspettano con impazienza questa data per fare acquisti a prezzi stracciati, attenzione: non sempre i prezzi sono così convenienti come sembra.

Secondo uno studio riportato su idealo magazine, anche se nelle immagini promozionali gli sconti arrivano a percentuali da capogiro (50%, 70% addirittura 80%) nella realtà la media degli sconti effettivi durante il Black Friday si aggira intorno al 6%. E il magazine segnala anche che, contrariamente a quanto si possa pensare, i prodotti più ricercati non sempre sono anche quelli più convenienti.

I telefonini, ad esempio, hanno una scontistica media che si assesta intorno al 3%. Mentre altre categorie come ad esempio i televisori, le scarpe da corsa o le cuffie possono arrivare a collezionare sconti effettivi che arrivano intorno al 20%

Ma nonostante queste precisazioni, approfittare delle offerte e fare grandi affari durante il Black Friday è possibile. Basta muoversi nel modo giusto.

Ecco perché abbiamo stilato una lista con 10 consigli utili per acquistare durante il Black Friday.

Ma prima conosciamo un po’ meglio questa giornata e cerchiamo di entrare nel mood.

Cos’è il Black Friday

Il Black Friday, ricorrenza comparsa negli ultimi anni anche in Italia e sempre più diffusa, è stata importata dagli Stati Uniti, dove è nata. Il nome significa "venerdì nero" ed è come negli Stati Uniti si indica il giorno che segue il Thanksgiving Day (ossia il giorno del Ringraziamento).

Non ha una data che si ripete sempre uguale di anno in anno, ma, visto che il Ringraziamento cade sempre il quarto giovedì di novembre, il Black Friday risulta essere sempre il quarto venerdì di novembre.

In questo 2022 la giornata regina degli sconti avrà luogo quindi il 25 di Novembre.

Ma come nasce l’idea di legare sconti e occasioni da capogiro al giorno del Ringraziamento?

La risposta arriva sempre dalla tradizione americana.

Generalmente nel giorno del Ringraziamento oltre a scuole ed uffici, anche i negozi sono chiusi e, quando riaprono, il giorno dopo, tradizionalmente lo fanno con grandi sconti e offerte.

Il Black Friday segna inoltre l'inizio della stagione dello shopping natalizio.

In realtà gli sconti spesso non si limitano al venerdì ma sono molti in negozi che iniziano ad applicare sconti appetibili diversi giorni prima del Black Friday vero e proprio.

Lo shopping scontato prosegue poi anche con il Cyber Monday.

Black Friday e Cyber Monday sono due giornate spesso confuse tra loro.

In realtà si differenziano per due grosse differenze:

*il Black Friday è appunto, il venerdi dopo il giorno del ringraziamento, mentre il Cyber Monday si celebra il lunedì successivo

*durante il Black Friday gli sconti sono applicati un po’ a tutte le categorie di prodotti mentre il Cyber Monday, come suggerisce il nome, è dedicato esclusivamente ai prodotti digitali

10 consigli per accaparrarsi le migliori offerte in tutta sicurezza

*Stabilisci un budget e rispettalo: avere un limite di spesa ti aiuta a non agire d’impulso in acquisti che poi, dopo l’entusiasmo del momento, possono rivelarsi inutili

*Preparati per tempo e crea una lista dei desideri: anche questo strumento ti aiuterà a limitare gli acquisti non necessari e a concentrarti su quello che davvero ti serve. Chiediti se è quello che vuoi, se ti serve davvero, qual è il prezzo giusto e se acquistandolo non sfori il budget prestabilito.

*Compra appena escono le offerte: se compri online perdere un po’ di sonno ti permetterà di accedere subito ai prodotti scontati senza ansia e potrai valutare gli acquisti con più calma

*Annotati i prezzi pre Black Friday dei prodotti che hai messo in lista. Potrai così verificare se lo sconto annunciato è veritiero. Questo vale sia online che offline. Confronta più siti (o più negozi fisici) e compara i prezzi: non è detto che uno sconto più alto equivalga ad un acquisto effettivamente più conveniente.

* Non focalizzarti solo sulla percentuale di sconto: uno sconto particolarmente goloso potrebbe non rivelarsi un gran affare. Quando individui qualcosa di interessante prenditi tempo per ragionare. Rallentare ti permette di agire più razionalmente ed evitare fregature

*Leggi bene le condizioni di vendita, reso e rimborso: ti aiuterà a capire la serietà del sito da cui intendi acquistare evitando di cadere in una truffa

*Analizza il sito web per assicurarti che sia sicuro: ci sono diversi elementi che puoi analizzare per capire se il sito da cui intendi acquistare è un sito reale ed affidabile. Le opzioni di pagamento e la presenza o meno di marchi di qualità che certifichino l’affidabilità sono buoni indicatori di serietà.

*Utilizza un metodo di pagamento sicuro che ti permetta di avere tutela in caso di truffa: meglio pagare ad esempio usando una carta credito prepagata, oppure scegliere PayPal (dove accettato)

*Se acquisti offline probabile che ci sia da girare più negozi e che tu debba agire velocemente per non farti sottrarre offerte interessanti. Vestiti comoda e punta diretta su cosa ti serve riservando un giro di piacere dopo aver effettuato gli acquisti che avevi in lista

*Se qualcosa non ti convince cambia: sono molti i negozi fisici e virtuali dove puoi trovare il prodotto che cerchi. Se qualcosa ti sembra dubbio meglio cambiare e acquistare dove ti sembra più sicuro.

Ora che sai come muoverti al meglio per i Black Friday non ti resta che iniziare il conto alla rovescia