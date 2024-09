28 settembre, 25 gradi in Sicilia, tutti la mare

Le previsioni meteo parlando di un weekend caratterizzato da veloci temporali e aria fredda, ma il riferimento è al nord Italia. La Penisola infatti è ancora una volta divisa in due con ombrelli aperti e piumini al Nord e gente ancora al mare al Sud. In Sicilia in particolare le immagini di questo fine settimana di settembre sono quelli di una calda estate con picchi di temperatura, decisamente fuori stagione, di 35°C.

Le spiagge siciliane non sono affollatissime ma comunque continuano ad essere frequentate per gli ultimi tuffi in mare e per prendere ancora un po’ di sole. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it., il clima, già a partire da lunedì, dovrebbe rinfrescare anche al Sud. Domenica infatti il meteo cambierà con la rotazione dei venti da nord e le temperature massime che scenderanno anche al sud sotto i 30°C. Al centronord sarà, invece, pieno autunno, anche se soleggiato, salvo sulle regioni del Medio Adriatico che saranno grigie ed instabili con rovesci.Nel dettaglio: Sabato 28, al nord peggiora dal Triveneto verso l’Emilia Romagna. Al centro: temporali a macchia di leopardo, sparsi. Al sud: sole e molto caldo fino a 35°C, qualche piovasco sul Basso Tirreno. Domenica 29. Al nord: soleggiato, ma più fresco. Al centro: locali rovesci sulla fascia adriatica. Al sud: calo termico e qualche nuvola. – Tendenza: da martedì 2 altre due perturbazioni con l’Italia sott’acqua.