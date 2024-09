Ripristinato il servizio Ast studenti a Modica-Ispica-Pozzallo-Ragusa

Ragusa - Alle ore 13:30 di oggi, 27 settembre 2024, è stato pubblicato il decreto dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità che, revocando l’incarico ad Etna Trasporti, ha ripristinato il servizio di Autolinee siciliane trasporti sulla tratta Modica-Ispica-Pozzallo-Ragusa. Di seguito alle istanze promosse da sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, e grazie anche all’interessamento della Commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, il Dipartimento regionale infrastrutture ha provveduto a ripristinare il servizio. Nei giorni scorsi il Prefetto aveva riunito i dirigenti delle scuole secondarie nel tentativo di ricercare soluzioni a questa crisi sui trasporti che ha paralizzato il mondo della scuola, lasciando a casa centinaia di studenti, impossibilitati a raggiungere la sede scolastica. Il Libero Consorzio ringrazia S.E il Prefetto per l’impegno profuso, l’AST per aver manifestato la propria disponibilità al ripristino del servizio ed in particolar modo il Dipartimento regionale alle infrastrutture per la sensibile e celere attività. Restano sul tavolo le questioni non risolte che saranno trattate con attenzione nei prossimi giorni.

News Correlate