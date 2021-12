A Scicli centinaia di persone in fila in attesa dei tamponi. VIDEO

Scicli - La fila all'hub vaccinale di contrada Zagarone a Scicli per i tamponi rapidi Drive In gratuiti è iniziata stamani alle 11, a fronte dell'apertura fissata alle ore 15. Più di 150 le auto parcheggiate nell'area della protezione civile, per un totale di circa trecento sciclitani in fila. Scene non dissimili da quelle che si vedono davanti alle farmacie.

Intanto, l'Asp di Ragusa ha comunicato che i tamponi sono finiti e in gennaio non ci sarà servizio di tamponi drive in. E vanno a ruba i tamponi fai da te nelle parafarmacie. Ieri le stesse scene si erano viste all'Hub di Modica.