Consegnata la nuova palestra scolastica a Pozzallo

Pozzallo - In tempi record la Provincia di Ragusa completa l'intervento di riqualificazione della palestra dell'Istituto La Pira di Pozzallo. Il Direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Nitto Rosso, ha proceduto questa mattina a consegnare la nuova palestra alla dirigente scolastica dell'istituto "Giorgio La Pira", Paola Barrera. Questo impianto sportivo, noto anche perché sede dell'Azzurra Basket in assenza di altre strutture sportive in città, è stato ristrutturato dall'ente provinciale in meno di 60 giorni.

L'intervento ha previsto il rifacimento della pavimentazione, dove in sostituzione del cemento è tanto collocato il parquet, e la posa in opera di tabelloni e canestri oltre al resto dell'attrezzatura per finalità agonistiche.