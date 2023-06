Aeroporto di Catania: al via la nuova rotta per Edimburgo con easyJet

Catania - È decollato puntuale venerdì 2 giugno il primo volo easyJet – compagnia aerea leader in Europa – in partenza dall’aeroporto Fontanarossa di Catania e diretto a Edimburgo, capitale della verdeggiante Scozia. È stato un decollo emozionante, a pochi passi dal mare, a dare il via a una nuova rotta internazionale che nei prossimi mesi accompagnerà migliaia di passeggeri siciliani alla scoperta dei paesaggi mozzafiato e degli affascinanti castelli che dominano le colline scozzesi.

Il nuovo collegamento, disponibile per tutta la stagione estiva con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, si aggiunge così al vasto network di mete raggiungibili dalla città di Catania grazie a easyJet, che con l’inizio di giugno arriva così a contare ben 17 destinazioni: dalle nazionali Milano Malpensa e Napoli Capodichino – dove easyJet vanta le sue due principali basi italiane – alle numerose mete internazionali distribuite su tutto il continente, tra cui figurano Amsterdam, Berlino, Parigi, Nizza, Bordeaux, Londra, Manchester e Zurigo.

L’inedita rotta easyJet da Catania a Edimburgo, oggi in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS, si aggiunge alle oltre 220 rotte che la compagnia arancione opera da e verso 20 aeroporti italiani.