Alfieri del lavoro, Mattarella premia sei siciliani

Roma - Sono sei i siciliani che oggi hanno ricevuto l'onorificenza di Alfiere del lavoro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I ragazzi si sono distinti per le loro carriere scolastiche eccezionali e hanno conseguito la maturità col massimo dei voti: 100 e lode. Quest'anno, oltre ai diplomati nel 2021, verranno insigniti anche le ragazze e i ragazzi che hanno conseguito il diploma l’anno scorso; la cerimonia infatti nel 2020 non si è potuta svolgere a causa del Covid. Nato nel 1961, in coincidenza del centenario dell’Unità d’Italia, il Premio Alfieri del Lavoro compie quest’anno il suo 60esimo anniversario. Dal 1961 al 2021 sono stati designati 1.533 Alfieri del Lavoro.

Giorgia Cucinotta di Capo d'Orlando

Giorgia Cucinotta di Capo d’Orlando in provincia di Messina, ha sostenuto gli esami 4 mesi fa al liceo scientifico "Lucio Piccolo" e dopo si è iscritta alla facoltà di Psicologia a Palermo. Ha ottenuto pagelle con tutti 10 nei primi quattro anni di scuola superiore. Pratica basket a livello agonistico, militando nei campionati di B e C. Pratica anche equitazione e le piace leggere.

Giulia Maria Falciglia di Piazza Armerina

Giulia Maria Falciglia di Piazza Armerina, in provincia di Enna, si è diplomata nel 2020 allo scientifico Majorana-Cascino di Piazza Armerina. Nei primi 4 anni di scuola superiore ha avuto sempre 10 nelle pagelle. All’esame di maturità, il presidente della commissione le ha consegnato una lettera di encomio per la sua carriera scolastica e per i brillanti risultati raggiunti. Oggi è iscritta al secondo anno di Ingegneria industriale, presso l’ateneo di Catania.

Alessandro Tasca di Caltagirone

Alessandro Tasca di Caltagirone si è diplomato quattro mesi fa allo scientifico Majorana- Arcoleo di Caltagirone. Attualmente studia Economia aziendale e management alla Bocconi di Milano. Prima di trasferirsi ha svolto attività di volontariato presso l’ospedale di Caltagirone, nel Catanese, dove risiede.

Rosaria Cavallaro di Catania

Rosaria Cavallaro di Catania. Ha ottenuto il diploma lo scorso anno allo scientifico Michele Amari di Giarre in provincia di Catania, sempre con lode. La sua media del quadriennio è stata del 9,975. Attualmente studia Fisica a Catania.

Salvatore Mongiovì di Raffadali

Salvatore Mongiovì di Raffadali, nell’Agrigentino. Anche lui ha conseguito il diploma nel 2020 con la media del 10. Ha frequentato il liceo classico Empedocle di Agrigento. Adesso studia medicina e chirurgia in inglese a Padova. Ama praticare running e suona il sassofono da circa 10 anni.

Luana D’Anna di Favara

Luana D’Anna di Favara. Si è diplomata quattro mesi fa all’alberghiero Ambrosini di Favara, in provincia di Agrigento, dove vive. La sua media è 9,955. Attualmente studia Scienze biologiche a Catania. Ama la lettura, è soprano e studia canto.

Alfieri del Lavoro selezionati nel 2021

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2021 insigniti della Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Alessandro Andreucci (Roma), Francesco Barcherini (Terni), Gianni Bellu (Sassari), Elizabeth Cotrozzi (Pisa), Giorgia Cucinotta (Messina), Nicol D’Amelio (Chieti), Luana D’Anna (Agrigento), Nataly Debellis (Bari), Francesco Derme (Frosinone), Mario Ferrante (Caserta), Gaia Frassati (Biella), Michele Giammarrusti (Matera), Claudia Giuliani (Latina), Marian Alexandru Isacov (Mantova), Gurjit Kaur (Barlettta Andria Trani), Angelica Quinzi (Ascoli Piceno), Martina Risi (Ferrara), Marco Romano (Campobasso), Margherita Rossi (Perugia), Giulia Russo (Foggia), Leonardo Lamberto Scaglione (Asti), Lucia Schiavone (Cosenza), Alessandro Tasca (Catania), Ilaria Lucia Villa (Milano), Emanuele Volpini (Teramo).

Alfieri del Lavoro selezionati nel 2020

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2020 insigniti della Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Alessio Baldini (Lucca), Alice Bastianelli (Viterbo), Rosaria Cavallaro (Catania), Diego Ciccarelli (Macerata), Alberto Coppa (Modena), Marco Di Mambro (Frosinone), Valeria Antonella Di Teodoro (Campobasso), Giulia Maria Falciglia (Enna), Eleonora Fontana (Milano), Alessio Giuffrida (L’Aquila), Giovanni Goggi (Alessandria), Maria Pia Guerrera (Vibo Valentia), Viviana Labanca (Potenza), Alessandro Lavelli (Bergamo), Mariagrazia Losurdo (Barletta Andria Trani), Giacomo Manfredi (Savona), Malvina Marcon (Svizzera), Salvatore Mongiovì (Agrigento), Marco Orli (Udine), Diego Pastour (Aosta), Riccardo Penci (Cremona), Giuseppe Steduto (Foggia), Edoardo Toma (Lecce), Sara Vicinanza (Salerno), Samanta Zabarella (Piacenza).