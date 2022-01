Ambulanze in fila a sirene spiegate: sono finite pure le barelle VIDEO

Palermo - Non c'è più un posto letto all'ospedale Cervello per i pazienti Covid: un ospedale da campo con dieci posti letto montato nottetempo all'ospedale Cervello per fronteggiare il boom di ricoveri, dopo la protesta di oltre 14 ambulanze bloccate per ore nella rampa d'accesso del pronto soccorso.

I soccorritori del 118 non riescono a lasciare i pazienti positivi perché mancano perfino le barelle e posti letto. L'ospedale di via Trabucco è quasi al completo e ha disposto la riconversione immediata del reparto di Ginecologia e Ostetricia per far spazio ai positivi: da oggi stop alle nascite e chiusura del Pronto soccorso ostetrico.