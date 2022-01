Green pass base e super, dove e quando serve: il calendario

Roma - In base al nuovo decreto del governo, riunitosi nel pomeriggio in Consiglio dei ministri, cambiano le regole per accedere a diverse tipologie di attività aperte al pubblico. Dal 1° febbraio al 15 giugno saranno infatti tenuti a esibire all’ingresso il green pass base (ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone antigenico o molecolare negativo) i clienti – oltre che i lavoratori – di:

- servizi bancari e finanziari

- negozi e centri commerciali

- uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni

- servizi pubblici (come Poste, Inps e Inail)

Scatterà invece già il 20 gennaio, sempre fino al 15 giugno, l’obbligo di vaccinazione, guarigione o tampone negativo per i clienti e i lavoratori dei servizi alla persona come estetisti e parrucchieri. Quali attività resteranno dunque aperte anche a chi è privo di certificazione verde? Le più essenziali: farmacie e negozi di alimentari (perciò anche i supermercati). In sintesi, riassumendo le nuove norma in base alla loro entrata in vigore, ecco il calendario dei nuovi obblighi:

6 gennaio 2022

- Scatta l’0bbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Se non ci di vaccina entro il 1 febbraio scatta la sanzione di 100 euro.

- L’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico

- Scatta lo sblocco automatico del green pass per i guariti

10 gennaio

Chi non possiede il super green pass (a differenza del «base» non ottenibile tramite tampone negativo) non potrà più né salire sui mezzi di trasporto – inclusi quelli locali e regionali – né frequentare:

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)

- eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto

- alberghi e strutture ricettive

- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

- sagre, fiere e centri congressi

- ristoranti e bar al chiuso e all’aperto

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto

- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

20 gennaio

Obbligo di green pass base per i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici

1 febbraio

I lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno fare almeno la prima dose perché dal 15 febbraio 2022 sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 15 giugno 2022.

Il green pass base (rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) è esteso ai clienti di:

- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari

- attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.