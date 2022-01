Ragusani in isolamento Covid, quando finisce la quarantena?

Ragusa - Gentile Ragusa News,

La presente per segnalare una situazione in cui si trovano i cittadini ragusani in isolamento e alla quale pare che nessuno intenda porre rimedio presso le strutture competenti: vi è una una discrasia tra le indicazioni fornite dal personale dell'USCA da una parte e i medici dell'ASP e i medici di base dall'altra in merito alla modalità di termine del periodo di isolamento da COVD-19.

I medici di base e i medici dell'ASP infatti indicano, conformemente all'ultimo decreto governativo del 30/12 e alle FAQ del sito del governo oltrechè conformemente agli ultimi post pubblicati sulla pagina Facebook dell'ASP Ragusa, la possibilità di concludere il periodo di isolamento tramite test antigenico rapido/molecolare anche effettuato presso centri privati abilitati e debitamente trasmesso alla azienda sanitaria con modalità elettroniche. Mentre il personale dell'USCA continua ad affermare come necessaria ed unica modalità il tampone da loro effettuato con tempi estremamente lunghi.

E’ possibile che nessuno del personale si sia premurato di leggere le nuove norme nonchè le comunicazioni che il personale della stessa ASP fornisce ai cittadini sui social e via telefono? Fare i tamponi presso i privati alleggerirebbe enormemente il lavoro dell'USCA completamente oberata dal numero di casi di questi giorni, permettendo ai cittadini di tornare ad uscire, invece loro insistono per dover gestire tutto il sistema dei tamponi contrariamente alle norme.

Vi ringrazio per l'attenzione, spero che anche tramite l'aiuto dell'informazione locale si possa giungere ad una soluzione che permetta ai cittadini di tornare a vivere e agli operatori dell'ASP e dell'USCA di lavorare in maniera più serena con un carico di lavoro adeguato alle risorse.