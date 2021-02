Amerigo Vespucci, gli auguri dei bambini di Pozzallo VIDEO

Pozzallo – Il video realizzato dalla Lega navale italiana, con i bambini di Pozzallo, per celebrare i 90 anni dell'Amerigo Vespucci, varata il 22 febbraio 1931: lo storico primo veliero della Marina Militare è tuttora attivissimo come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dell'Accademia navale. Tra i tanti episodi che hanno avuto imbarcazione come protagonista, le Olimpiadi di Roma del 1960, in occasione delle quali trasportò via mare la fiamma olimpica dal Pireo a Siracusa. Memorabile l'incontro del 1962 nel Mediterraneo con la portaerei statunitense USS Independence, che lampeggiò con il segnalatore luminoso: «Chi siete?»; «Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana» rispose il capitano di vascello, al che gli americani ribatterono: «Siete la più bella nave del mondo».