Analytics di Google: Ragusanews fa 435 mila lettori al giorno

Per nostro stile e abitudine evitiamo di parlare di noi, ma stavolta un grazie va rivolto a chi ci legge.

Nell'ambito di una tendenza affermata di conquista di lettori non necessariamente legati alla realtà ragusana e siciliana, Google Analytics, lo strumento ufficiale di rilevazione del traffico online di Google, ha sancito ieri un piccolo nuovo record per Ragusanews.com, il giornale diretto da Gabriele Giannone, e costruito da Danilo Camusi, fissando in 434.993 il numero dei lettori unici che hanno letto il nostro quotidiano online nelle scorse 24 ore.

Sono tanti e in linea con il numero di lettori registrato nelle settimane precedenti.

Pubblichiamo il dato Analytics del 16 giugno 2023 semplicemente per ringraziare quanti ci leggono ogni giorno (sono tanti e sempre di più) e quanti criticano il nostro lavoro costringendoci a migliorarci. E Dio sa quanto dobbiamo ancora crescere.

Grazie a tutti.

Il dato

Il dato di Analytics: il 16 giugno 2023 Ragusanews.com ha registrato 434.993 lettori unici, con 635.703 pagine lette. Qui sotto e in gallery la videata con le rilevazioni di Google.