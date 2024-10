Sammy Basso, l'ultimo regalo lo lascia alla scienza. Venerdì i funerali

Vicenza - È stata fissata la data dei funerali di Sammy Basso, il biologo 28enne affetto da progeria - la malattia rara che provoca l'invecchiamento precoce - spirato sabato sera dopo un malore improvviso all'interno del ristorante di Asolo Razzolini Lorendan mentre era al matrimonio di una coppia di amici. Fino all'ultimo si è battuto per comprendere e combattere la sua malattia. E anche ora è riuscito a fare un regalo alla scienza e a coloro che studiano come affrontare la malattia che lo ha colpito dalla nascita. Sammy ha infatti donato il suo corpo alla scienza per aiutare la ricerca a trovare una cura alla progeria. È stato questo il suo ultimo desiderio affinché la sperimentazione e gli studi su questa malattia rara che lo aveva colpito, all'origine dell'invecchiamento precoce, non si fermasse.

Sui suoi tessuti verranno effettuate a Padova delle analisi che successivamente saranno trasmesse al centro di Boston, con il quale lo stesso Sammy collaborava, specializzato nello studio della malattia. Sammy continuerà così a dare il suo contributo alla ricerca.

La cerimonia funebre, sarà celebrata dal vescovo della diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto e si terrà venerdì 11 ottobre dalle 15 tra la chiesa e il campo sportivo di Tezze sul Brenta. Una scelta, quella del luogo, dovuta anche al fatto che sono attese migliaia di persone. Oltre ai famigliari, gli amici, i sostenitori dell'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso fondata dalla sua famiglia nel 2005 e i rappresentanti politici e istituzionali. La Prefettura, con le forze dell'ordine e la protezione civile, sta predisponendo in queste ore un servizio d'ordine per l'occasione. Il sindaco di Tezze, Giuliano Brugnotto, ha invece proclamato il lutto cittadino.