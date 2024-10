Carriera da libero professionista: perché serve un buon livello di inglese

Un libero professionista che conosce alla perfezione l’inglese ha di certo una marcia in più rispetto a chi, invece, si mantiene su livelli elementari o, comunque, scolastici. Ecco perché è importante che tu ti aggiorni in tal senso e ti migliori frequentando un corso C1 di inglese online che ti consenta di aumentare le tue possibilità di carriera e migliorare, di conseguenza, il tuo profilo professionale permettendoti di raggiungere i traguardi e gli obiettivi più ambiziosi.

Quale livello d’inglese è ideale sul lavoro?

L’inglese era importante già anni fa sul lavoro ma, ad oggi, con la globalizzazione, lo è diventato ancora di più. Il fatto, poi, che si tratti di una delle lingue più parlate al mondo (tra le prime tre insieme a cinese e spagnolo) ne ha incrementato il valore e in ambito lavorativo, non si può prescindere da una conoscenza, quanto meno sufficiente, di questo idioma.

Non su tutte le professioni, però, gravano gli stessi “obblighi” in termini di conoscenza di lingua inglese. In linea di massima, il livello intermedio (il livello B1) viene considerato in positivo nella maggioranza delle mansioni, dal momento che sarai comunque in grado di comprendere le nozioni principali, interagire con gli altri (ad esempio per un acquisto) o scrivere email non troppo complesse.

Per quanto riguarda, però, alcune posizioni lavorative, prime tra tutte quelle che prevedono contatti frequenti con l’estero, il livello B1 non è considerato sufficiente. In questo caso, per avere una buona valutazione dovrai avere un livello B2 o maggiore. Il C1 o il C2 sono, comunque, preferiti. In questi casi, infatti, riuscirai a padroneggiare la lingua in completa autonomia, senza sforzi e riuscirai alla perfezione nella produzione di testi, anche lunghi e complessi, senza errori e in maniera spontanea.

Perché nella libera professione è indispensabile conoscere l’inglese

Cosa avviene, invece, nel caso del lavoro come libero professionista? Anche in questo caso, naturalmente, sarà indispensabile avere una conoscenza ottima dell’inglese (Livello C1 o C2) e i motivi sono più d’uno ed è fondamentale che tu li conosca.

1. Il lavoro da libero professionista è sempre più globalizzato ed è per questo che potresti dover entrare in contatto, o collaborare, con clienti stranieri che, magari, parlano proprio inglese. Riuscire a farlo in maniera fluente sarà fondamentale.

2. Conoscendo l’inglese alla perfezione potrai trovarti nelle condizioni ideali per avere dei notevoli salti di carriera ad esempio partecipando a progetti di tipo internazionale da svolgere all’estero.

3. Conoscere l’inglese, come avviene per altri settori, ti permetterà di incrementare la tua competitività su un mercato sempre più accanito come quello del lavoro.

4. Il tuo modo di lavorare cambierà in meglio dal momento che riuscirai a utilizzare diversi strumenti (primi tra tutti i software ormai utilizzati da tutte le aziende) realizzati principalmente in lingua inglese.

5. Avere un buon livello di inglese migliorerà non poco la tua immagine professionale in generale dal momento che avere ottime competenze in inglese aumenterà la fiducia e la considerazione che i tuoi clienti avranno di te.