Barca a vela affondata, c'era stata una festa

Palermo - Un'imponente barca a vela, soprannominata «Bayesian», con 22 persone a bordo è affondata intorno alle ore 5 di questa mattina nel tratto di mare davanti a Porticello in provincia di Palermo. In 15 sono stati salvati dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco, mentre al momento è stato recuperato il corpo di uno dei sette dispersi.

La barca a vela, di ampie dimensioni (circa 50 metri), si trova ora a ben 49 metri di profondità.

Un incidente terribile causato dal maltempo, da cui risulta disperso il cuoco dell'equipaggio e altri quattro britannici, un canadese e due americani. La Procura di Termini Imerese ha subito aperto un'inchiesta per accertare l’esatta dinamica del naufragio. Le indagini sono condotte dalla Guardia costiera di Porticello, che nelle prossime ore tornerà ad ascoltare il comandante della nave e i superstiti (ora sotto choc per l'accaduto).

Secondo le informazioni ricavate, l'imbarcazione, all'arrivo del temporale, aveva ancora l'ancora abbassata. Poi, poco prima dell'alba, una tromba d'aria si è abbattuta di fronte al porto di Porticello e ha investito l'imbarcazione, spezzando l'imponente albero a vela (il Bayesan aveva il secondo albero più alto al mondo e il più grande albero in alluminio di 75 metri) provocando uno sbilanciamento dell'imbarcazione. In seguito la barca è affondata e i superstiti sono stati soccorsi da un altro veliero in rada.

La tempesta deve averli colti di sorpresa, dal momento che, secondo alcuni testimoni oculari di Porticello, l'imbarcazione non era molto distante dal porto e avrebbe potuto alzare l'ancora e rientrare prima della burrasca. «Quell'imbarcazione era tutta illuminata - ha detto il testimone - Verso le 4.30 di mattina non c'era più. Una bella imbarcazione dove c'era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L'imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l'ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l'affondamento». Anche un pescatore ha assistito all'accaduto. «Ero a casa quando c'è stata la tromba d'aria. Ho chiuso subito tutte le finestre. Poi ho visto l'imbarcazione, aveva un solo albero, era molto grande. L'ho vista affondare all'improvviso - ha detto all'Ansa Pietro Asciutto, un pescatore di Porticello che ha assistito al naufragio -. Credo che la tromba d'aria sia arrivata da Porticello - prosegue - poco dopo sono sceso nella Baia di Santa Nicolicchia per vedere meglio cosa stesse accadendo. La barca galleggiava ancora, poi d'un tratto è scomparsa. L'ho vista affondare con i miei occhi», conclude il pescatore.