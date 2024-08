Doppia multa a un turista a Marina di Modica: disco orario e ticket sosta

Marina di Modica - Una giornata di relax trasformata in un incubo per un turista in visita a Marina di Modica, che si è visto recapitare una doppia multa sul parabrezza della sua auto parcheggiata in uno stallo a pagamento. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha sollevato dubbi sulla gestione delle sanzioni e sulla corretta applicazione delle norme in materia di sosta. L’automobilista, infatti, è stato sanzionato dall’operatore della sosta per non aver rispettato l’orario indicato sul ticket acquistato. La sorpresa è arrivata poco dopo, quando lo stesso automobilista ha scoperto di aver ricevuto una seconda multa, questa volta da parte della polizia locale di Modica, per non aver esposto il disco orario.

"Non posso credere di aver ricevuto due multe per la stessa infrazione," ha commentato incredulo il turista, che ha trovato sul parabrezza della sua auto le due sanzioni. "O l'una o l'altra," ha aggiunto, sottolineando il suo disappunto per quella che percepisce come un’evidente ingiustizia. Questo incidente ha sollevato interrogativi non solo tra i turisti, ma anche tra i residenti della zona, sulla necessità di una maggiore chiarezza nelle regole per la sosta. Infatti, la questione della doppia multa sembra essere un esempio di potenziale sovrapposizione di competenze tra l’operatore della sosta e la polizia locale, con l'automobilista che si ritrova a pagare il prezzo di questa confusione. Un sistema che appare inefficace e contraddittorio per l’automobilista che nel frattempo, ha annunciato di voler procedere con un ricorso per far valere le proprie ragioni.