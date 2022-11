Assunzione di personale amministrativo, l'Asp di Ragusa revoca se stessa

Ragusa - L’Asp revoca se’ stessa. Altro che nuova infornata di personale amministrativo per supportare i progetti del PNRR! Con delibera n. 657 del 11/03/2022, a firma dell’ex Direttore Generale Angelo Aliquò, l’Asp aveva deciso di assumere 22 figure professionali per azione di supporti ai progetti del PNRR, costituendo di fatto un ufficio speciale del PNRR, affidandone il coordinamento ad un dirigente amministrativo esperto in gestione dei servizi sanitari, ospedalieri e territoriali.

Nella delibera si indicavano dei fondi vincolati per la copertura della spesa per questo nuovo personale. L’avviso c’è, le domande arrivano pure. Anche eccellenti. Ma a spegnere i facili entusiasmi al ticket di autori, Aliquò-Elia, ci ha pensato prima un parere del Ministro dell’Interno e poi il nuovo Commissario straordinario dell’Asp, Gaetano Sirna.

Signori, avete scherzato.

Si revoca, quasi tutto.

In effetti, su specifico chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno, si precisa come non risultino ammissibili, nel quadro economico dei progetti del PNRR, le spese riconducibili ad attività di assistenza tecnica, quelle di preparazione, monitoraggio, controllo audit e valutazione, tra cui analisi, supporto amministrativo, e le azioni di informazione e comunicazione.

A carico dei fondi del PNRR le Asp potranno porre a carico esclusivamente le spese per il reclutamento del personale destinato ad avere la titolarità dei progetti e alla loro attuazione.

Ergo, addio selezione pubblica.

Anzi, nella delibera si stabilisce di restituire ai candidati la somma di ero 10,00 versata a titolo di diritto di segreteria.