Basket, Meerkat Scicli domina contro Multimarche Messina: vittoria per 100-75

Scicli - Una prestazione solida della Meerkat Scicli ha regalato al pubblico di casa una meritata vittoria contro la Multimarche Messina, conclusasi sul punteggio di 100-75. La partita, giocata davanti a un pubblico delle grandi occasioni, ha visto la squadra di Scicli mantenere costantemente il controllo, con un vantaggio che si è mantenuto stabilmente tra i 10 e i 20 punti per tutta la gara. I suricati hanno mostrato una grande intesa di squadra soprattutto nel primo quarto, caratterizzato da un’eccellente precisione nel tiro da tre punti.

La Multimarche Messina ha risposto con un gioco rapido ed efficace in contropiede, ma non è riuscita a ricucire il gap, frenata dalla solidità difensiva e dall’ottima gestione del ritmo da parte della formazione di Gebbia. Tra i migliori in campo per la Meerkat spiccano Boiardi, Lonatica e Turtinen. Per Messina, una nota di merito va ad Artiles, autore di una grande prestazione. La prossima sfida vedrà la Meerkat impegnata in un derby di alta intensità contro Ragusa, capolista del campionato e attualmente in grande forma.

Una partita che si preannuncia difficile ma fondamentale in prospettiva playoff Tabellini: Lonatica 24 Turtinen 23 Boiardi 21 Cannizzaro 12 Sorrentino 11 Guastella 6 Vigoriti 3 La Rocca, Giannone, Romeo ne Statello ne.