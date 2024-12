Basket, Meerkat vince su AciBonaccorsi per 97 a 70

Scicli - Meerkat chiude in bellezza il 2024: schiacciante vittoria su AciBonaccorsi per 97 a 70. I suricati concludono il 2024 consolidando il primato in classifica. La partita, disputata al geodetico di Scicli davanti a un pubblico delle grandi occasioni, non ha mai avuto storia: gli sciclitani hanno preso subito il controllo del gioco, mantenendo per tutta la gara un vantaggio che ha oscillato tra i 20 e i 30 punti. Positivo il rientro in campo di capitan Sorrentino, autore di 27 punti. Da segnalare anche la prestazione individuale di Signorino per gli ospiti etnei, autore di ben 40 punti. Il clima al palazzetto è stato di festa, impreziosito durante l’intervallo dallo show dei ragazzi della Novena, che hanno reso ancora più speciale la serata natalizia.

Con questa vittoria, la Meerkat conferma il suo buono stato di forma e guarda con fiducia alla seconda parte del campionato. Dopo la pausa natalizia, i ragazzi di coach Gebbia torneranno in campo l’11 gennaio con la trasferta a Priolo, valida per l’ultima giornata del girone di andata. Hanno segnato punti: Sorrentino 27 Cannizzaro 18 Lonatica 13 Turtinen 12 Boiardi 10 Vigoriti 9 Guastella 4 Giannone 3 Iacono 2 Statello, Sammito.