Eliana Calandra è morta, era ex direttrice dell’archivio storico e del museo Pitrè di Palermo

Palermo - È morta stamattina ad appena 69 anni Eliana Calandra, già direttore dell'archivio storico di Palermo e del museo Pitrè. Laureata in Lettere, Calandra aveva cominciato al sua carriera alla Sovrintendenza archivistica per poi passare all'Archivio storico di via Maqueda, il pozzo di San Patrizio della cultura palermitana, l'enorme complesso progettato da Damiani Almeyda che custodisce la storia palermitana dal medioevo ai giorni nostri. Brillante e appassionata studiosa, Calandra aveva dato grande impulso alla diffusione della conoscenza organizzando decine di mostre ed appuntamenti culturali nella grande sala.

Eliana Calandra è stata stroncata da un'improvvisa malattia. Era stata anche un'alta funzionaria del Comune.

Aveva molto apprezzato la scelta di Wim Wenders di scegliere la sala dell'Archivio come location del film “Palermo Shooting”. Lì, fra le colossali scaffalature dell'archivio, la morte, impersonata da Dennis Hopper, imbastiva un dialogo sulla vita e la finzione fotografica con il fotografo Finn, protagonista del film. I funerali si terranno martedì 24 dicembre alle 10.30 alla chiesa di S.Orsola.