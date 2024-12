Il Panettone Taylor Made, un capolavoro esclusivo firmato Cannolia

Scicli - Per un Natale e un inizio anno indimenticabili, Cannolia presenta il primo panettone artigianale taylor made, in edizione limitatissima. Disponibile esclusivamente il 25 e il 26 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, questo capolavoro unisce la tradizione del panettone artigianale all'innovazione delle farciture di Cannolia, per un'esperienza dolciaria mai vista prima.

Un impasto che racconta la tradizione, morbido e fragrante, realizzato seguendo i metodi artigianali con ingredienti semplici ma pregiati: la farina di grano tenero 100% italiano, le uova freschissime da allevamenti locali, il burro di altissima qualità e una lievitazione lenta per ottenere un impasto con una soffice naturalezza e un gusto ineguagliabile.

Ciò che rende questo panettone davvero speciale è la possibilità di personalizzarlo con le esclusive farciture di Cannolia, le stesse che hanno reso celebre il cannolo caldo. Ogni panettone diventa un'opera d'arte su misura, personalizzabile secondo i propri desideri:

Creme : Biancomangiare, al Pistacchio o al Cioccolato.

Ricotte: Tradizionale ragusana, di Pecora o di Capra, per un tocco autentico e genuino.

Il primo panettone su misura, creato appositamente per chi non si accontenta del solito panettone, con una farcitura che rispecchia i propri gusti e la propria personalità. I pasticceri lavoreranno ogni panettone come un pezzo unico, utilizzando gli ingredienti e la creatività che da sempre contraddistingue Cannolia.

Un Regalo perfetto per le tavole più raffinate, ideale per sorprendere gli ospiti e perfetto per celebrare l'unicità delle persone care.

Prenota il tuo panettone, in bottega a Scicli, in Via San Bartolomeo, 10, oppure al 351.7623343.

Questa edizione speciale è disponibile solo su prenotazione. Contatta ora Cannolia per assicurarti un dolce che non troverai altrove e rendere le tue feste davvero indimenticabili.

"Un Panettone taylor made per un Natale memorabile, perché tu sei unico, e il tuo panettone deve esserlo altrettanto".