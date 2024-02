Basket, ritorna alla vittoria la Meerkat Scicli

Scicli - Dopo il passo falso di Pozzallo, Meerkat Scicli ha disputato una partita convincente contro i catanesi; non c’è stata partita fin dall’inizio con i ragazzi di Coach Trovato che hanno preso il largo già nel primo quarto grazie a una difesa aggressiva e a un gioco corale in attacco. I padroni di casa hanno allungato ulteriormente il vantaggio nel secondo quarto arrivando fino a più 35 nel terzo quarto. Nel quarto quarto, visto il cospicuo vantaggio, c’è stato spazio anche per le seconde linee della squadra e gli ospiti sono riusciti a ricucire lo svantaggio chiudendo alla fine a meno 22.

Da evidenziare l’ottima prestazione di Kosta che, grazie soprattutto ai suoi cm, ha dominato sotto i canestri (alla fine saranno 27 i suoi punti). Bene anche il trio Guastella, Paoli e Lorenzo Lonatica. Con questa vittoria i bianconeri ritornano al primo posto in classifica agganciando Siracusa a 22 punti, sconfitta dalla Virtus Ragusa, team in forte crescita di rendimento. E proprio domenica prossima, la Meerkat andrà a fare visita al Siracusa nell’incontro clou della 16ª giornata, partita decisiva che, con ogni probabilità, stabilirà la prima in classifica della regular season. Il Basket Siracusa avrà il coltello tra i denti volendosi riscattare dalla batosta subita nel girone di andata, quando fu sconfitta a Scicli per 82 a 42.

Hanno segnato punti: Konsta 27 Paoli 15 Guastella 12 Lonatica Lo 13 Cesano 6 Manenti 4 Merli 2 Ficili 2 Mirabella, Lonatica Lu, Mormino ne.