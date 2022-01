Benedetta Rossi, ecco come sta la food influencer dopo l’intervento

L'operazione di Benedetta Rossi ha avuto esito positivo, e la food blogger ha voluto rassicurare e aggiornare i suoi fan

Benedetta Rossi è stata dimessa ieri dall'ospedale, dove pochi giorni fa si è sottoposta a un delicato intervento alla schiena, ed è finalmente tornata a casa. L'operazione è riuscita e le sue condizioni sono buone, riesce a stare in piedi e a camminare, anche se è ancora debole e ora dovrà affrontare un periodo di convalescenza abbastanza lungo per rimettersi definitivamente in forma.

La food influencer 49enne via social: "Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai"



L'operazione alla schiena

Benedetta Rossi, popolarissima foodblogger marchigiana e volto noto del programma Fatto in casa da Benedetta, si era ricoverata nelle scorse ore in ospedale per sottoporsi ad un intervento alla schiena. Lo aveva annunciato qualche giorno fa sui social. Dopo qualche giorno di silenzio (e un po’ d’ansia), ecco che la food blogger torna a pubblicare sul suo profilo Instagram e a rassicurare i suoi fan circa le sue condizioni di salute.

L’operazione, infatti, è andata a buon fine, e Benedetta appariva sorridente e sollevata anche se comprensibilmente provata.

Solo qualche giorno fa Benedetta Rossi aveva rivelato sui social di doversi ricoverare per un delicato intervento alla schiena. L’operazione è andata a buon fine e così la food blogger è tornata ad aggiornare i fan (4.1 milioni su Instagram) riguardo al proprio stato di salute.

Due giorni prima, la 49enne aveva pubblicato anche un altro post, proprio subito dopo l’intervento. Un sorriso appena accennato dal letto d’ospedale e una breve didascalia: “È andata! L’intervento è riuscito. Io sto bene, ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento”.

Poi ancora un altro post dove in piedi muove i suoi primi passi dopo l'intervento.

L’ottimismo, però, è del tutto intaccato: “Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh sì, ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette”.

Infine, la food blogger conclude con delle belle parole di ringraziamento per i suoi fan: “Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai”. Accanto a lei il marito, Marco Gentili, e il cane Cloud, che a casa non la lascia un attimo sola.



Benedetta Rossi: il matrimonio con Marco Gentili e il successo

Dal 2009 Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentile, fondatore della Mauri Media srl, che si occupa degli aspetti promozionali della carriera della moglie. Nel 2003 la coppia ha aperto un agriturismo, poi chiuso nel 2020. Arrivando dalla cucina semplice e casalinga della nonna, Benedetta non si definisce mai "chef", ma ha ormai grandi amici all'interno del mondo della gastronomia, come il 're' dell'impasto della pizza Gabriele Bonci. Oltre a 4 milioni di follower.