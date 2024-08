Caldo afoso, rimonta l'anticiclone: picco in arrivo

Caldo, quando arriva il picco? Weekend pienamente estivo con 35degC da Nord a Sud e picchi di 38degC. Antonio Sano, fondatore del iLMeteo.it, conferma la rimonta dell'anticiclone africano su tutto il Paese. Il tempo sara soleggiato e caldo ovunque, salvo qualche minima insidia. Un'insidia si nascondera nello stesso caldo africano, in generale diffusione: il calore accumulato durante le ore centrali della giornata favorira lo scoppio di qualche temporale specie in montagna. Una seconda insidia nascera da una perturbazione atlantica, in queste ore sull'Inghilterra, poi sabato sulla Francia e domenica tra Svizzera, Germania ed Austria.

Domenica 25 agosto questo fronte atlantico attraversera il cuore del Continente, in Germania, portando piogge diffuse e anche forti fenomeni: la perturbazione lambirà le nostre Alpi favorendo un aumento dell'instabilità al Nord Italia. Nel dettaglio, è confermato un venerdi sereno salvo qualche temporale di calore su Alpi e Appennini e anche in Sicilia. Sabato 24 agosto sara poi la giornata piu stabile, anche se ci saranno ancora dei rovesci di calore in montagna, in Sicilia e in parziale sconfinamento verso le pedemontane adriatiche del Centro. Si trattera di qualche rovescio in mezzo a tanto sole ed afa. Domenica vedrà lo 'sfioramento' delle Alpi da parte del fronte atlantico inglese: non sono esclusi temporali forti sulle nostre cime di confine, in particolare sulle Dolomiti nel pomeriggio, prudenza.

l picco dovrebbe arrivere per domenica. Dove le temperature raggiungeranno il massimo. Il caldo dovrebbe attenuarsi nella settimana successiva. Per quanto riguarda le temperature massime del weekend, Siracusa con 37degC sara in cima alla classifica, seguita da Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni con 36degC; in altre localita piu piccole, il termometro salirà anche sui 38degC in Sardegna e in Sicilia con picchi molto alti non esclusi anche in alcune zone della Campania e dell'Abruzzo. Il vero break dell'Estate e lontano, non si prevedono cambiamenti importanti fino a settembre.

Le previsioni

Venerdi 23: al Nord: soleggiato e caldo salvo rovesci sui monti. Al Centro: isolati rovesci pomeridiani sull'Appennino, sole e caldo altrove. Al Sud: rovesci pomeridiani su Appennino e Sicilia, soleggiato e caldo. Sabato 24: al Nord: soleggiato e caldo, qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo. Domenica 25: al Nord: soleggiato e caldo, ma con qualche temporale piu frequente su Alpi e Prealpi. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo.