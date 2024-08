Concerto per Morricone a Noto con brutta figura

Noto - Al sindaco Corrado Figura la brutta figura non è affatto piaciuta.

"Ieri sera, la città di Noto si preparava a vivere un momento di grande importanza culturale con il Tributo a Ennio Morricone, eseguito dall’Orchestra Filarmonica di Reggio Calabria, nell’ambito della rassegna “Teatri di Pietra”. Tuttavia, l’evento è stato annullato all'ultimo minuto a causa di gravi disagi organizzativi, probabilmente dovuti a un'affluenza di pubblico superiore alle aspettative". Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha espresso profondo disappunto per quanto accaduto -si legge in una nota del Comune-, definendo la situazione "inaccettabile per un evento di tale rilievo". Molti spettatori, sebbene in possesso di regolari biglietti, non sono riusciti a trovare posto, generando confusione e frustrazione tra il pubblico. Il Comune di Noto ha prontamente avviato un’indagine interna per fare chiarezza sui motivi di tali disguidi e ha richiesto all'organizzazione di predisporre immediati rimborsi per tutti coloro che non hanno potuto assistere allo spettacolo. In merito all'episodio parole di condanna: “Vergogna, per amore del Dio denaro è stata umiliata una splendida Città come Noto. Aver venduto più biglietti di quelli previsti è un atto di profonda irresponsabilità. Un grande pubblico ha scelto di abbandonare l'evento per rispetto di chi era rimasto fuori. Una sola parola: vergogna. Vergogna agli organizzatori”. “La nostra amministrazione intende ottenere risposte chiare dagli organizzatori su quanto accaduto e sui gravi disagi che hanno coinvolto cittadini e turisti”, ha dichiarato il Sindaco Figura.

L’amministrazione comunale si impegna inoltre a garantire che episodi simili non si ripetano, ribadendo l'importanza di assicurare la massima trasparenza e correttezza nell'organizzazione di eventi di questo calibro. L'episodio, che avrebbe dovuto rappresentare una serata di grande valore artistico, ha purtroppo deluso le aspettative di molti, e il Comune di Noto è determinato a prendere provvedimenti per tutelare i diritti dei partecipanti e ristabilire la fiducia nella gestione di eventi futuri.