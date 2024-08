Gianni Morandi, 30 anni d’amore con Anna

Una dedica social che fa impazzire il popolo di Instagram: Gianni Morandi festeggia il 30esimo anniversario d'amore con la moglie Anna e lo fa con una dedica romanticissima sul suo account. «19 agosto 1994 – 19 agosto 2024. Trent’anni insieme, ancora e più che mai», la didascalia che accompagna la foto della coppia insieme da giovani fidanzati. E la canzone scelta - «Una vita normale»- fa ulteriormente breccia nel cuore dei fan non solo di Morandi ma anche della moglie Anna, spesso ritratta con lui nei momenti quotidiani della vita.

Era stato lo stesso Morandi, sempre sui social, a raccontare il suo primo incontro con Anna. «Il 19 agosto 1994, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell'incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme» aveva detto Gianni, raccontando una grande storia d'amore, modello ancora oggi anche per i più giovani.