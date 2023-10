Certificazione informatica riconosciuta dal MIUR: ecco perché sono importan

Le competenze informatiche oggi rappresentano un requisito indispensabile in molti settori professionali, una richiesta che non passa più in secondo piano ma che diventa, spesso, metro decisionale per le selezioni e i colloqui di lavoro. Oggigiorno l’avanzamento tecnologico ha aggiunto livelli così alti che è impensabile, nel mondo del lavoro oltre che nella quotidianità, non possedere determinati le conoscenze digitali ed informatiche che consentono di svolgere le mansioni più diverse, da quelle più semplici a quelle più complesse.

Proprio per questo è importante conseguire una serie di certificazioni, riconosciute a livello europeo o nazionale, che attestano le competenze ICT e digitali di una persona, così da non avere nessun tipo di problema in fase di selezione nel mondo del lavoro, da cui non è escluso l’universo della scuola, sia per i docenti che per il personale ATA. C’è, infatti, una certificazione informatica riconosciuta dal Miur, che è indispensabile proprio in questo processo selettivo. Vediamo qual è e per quale motivo non può mancare nel bagaglio di conoscenze e documentazioni di chi desidera lavorare in questo settore.

Che cos’è EIPASS e come funziona

Diverse sono le certificazioni informatiche riconosciute dal Miur. Tra queste occupa un posto di tutto rispetto quella EIPASS che è l’acronimo di European Informatics Passport e rappresenta un vero e proprio “passaporto informatico europeo”. Si tratta di un programma di certificazione, valido a livello europeo, per il possesso delle competenze informatiche che risponde agli standard internazionali definiti nel nuovo curriculum Europass, e pertanto è comune a tutti gli Stati dell’Unione Europea nelle modalità di erogazione dei corsi e negli esami.

Il funzionamento è molto simile a quello che è in vigore per la certificazione delle competenze linguistiche e anche in questo caso è prevista una specifica tabella che indica una serie di step da raggiungere e i conseguenti livelli di competenze digitali da acquisire. L’Eipass 7 moduli User, ad esempio, come si intuisce, si compone di sette moduli. Ogni candidato dovrà superarli tramite un esame specifico, al fine di poter dimostrare di aver acquisito una giusta preparazione informatica, quella riconosciuta dagli standard europei.

Per ottenere la certificazione è necessario seguire un corso, online o in presenza, erogato da enti riconosciuti e certificati che danno la possibilità d sostenete l’esame finale. Al superamento dell’esame, dopo circa 30 giorni, ad ogni candidato verrà rilasciato l’attestato ufficiale elettronico della certificazione EIPASS.

Perché l’EIPASS è importante per il Miur

La certificazione informatica EIPASS, valida e riconosciuta a livello europeo, rappresenta un’ottima qualifica da possedere nel mondo del lavoro, soprattutto per tutti coloro che vogliono inserirsi nella scuola. Consente, infatti, di allargare le personali opportunità professionali per un inserimento nel mondo del lavoro sia a livello nazionale che europeo.

In ambito scolastico, nello specifico, questa certificazione consente di aumentare il punteggio sia nelle graduatorie docenti che in quelle dedicate al personale ATA. In quelle di III fascia è addirittura obbligatoria. Può essere utilizzata anche in ambito universitario per partecipare a concorsi pubblici e per enti professionali.