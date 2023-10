Sanità, Schifani: Manager siano scelti con concorso nazionale

Palermo - “Proporre al governo nazionale che la scelta dei manager avvenga su base nazionale mediante pubblico e rigoroso concorso”.

Nella dichiarazione del presidente della regione Renato Schifani, rilasciata al giornale online Livesicilia.it, c’è tutta l’amarezza di chi ha sconfessato se stesso. Schifani si commissaria, legittimando la sua debolezza di fronte alle continue tirate delle giacca dei suoi alleati. Troppi interessi girano attorno alle nomine dei manager della sanità. Una ammissione di incredibile impossibilità ad esercitare il diritto dovere di far funzionare la macchina amministrativa delle aziende.

La Sicilia compie un passo indietro.

Eppure Schifani aveva utilizzato un linguaggio netto, degno di chi esercita con fermezza il suo potere: “Entro il 31 ottobre la Sicilia avrà nuove governance nella sanità”. Parola di Presidente. Ma il boomerang di rinviarle ci restituisce una crisi del sistema che sa molto di antico. A reggere le sorti politiche di questa terra sono solo in pochi. E quindi, niente nomine . C’è anche da dire poi che nell’elenco dei direttori generali ci sono sempre gli stessi nomi, al netto di chi nel frattempo è andato in pensione. I nomi sono gli stessi di 15 anni fa e si scambiano solo le destinazioni, con i risultati che conosciamo. Altro che rinnovamento. La crisi del sistema non sorge inaspettata, ma è l’esito di un cortocircuito interno al sistema politico.