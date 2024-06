Chi ha sperimentato i primi disagi ha subito segnalato sul sito Downdetector quanto stava accadendo a partire dalle 8 del mattino del 4 giugno, ora italiana: ChatGPT down in tutto il mondo. Inutile provare ad aggiornare, la scheda del browser continua a rotellare e la chat di intelligenza artificiale rimane in sospeso.

La mattina del 4 giugno 2024 la chat di OpenAI ha smesso di funzionare e sono molti gli utenti che ne danno segnalazione sul web. Anche OpenAI in una nota ufficiale ha confermato il malfunzionamento diffuso di ChatGPT, spiegano che si tratta di un “unsolved incident” e che sta lavorando per ripristinare la chat AI per i suoi utenti.

Intanto, su Twitter si scatena come sempre la reazione degli utenti che, in caso di down di app e servizi, si divertono a ironizzare sull’accaduto. Chi apre la chat di ChatGPT non riesce a visualizzare la cronologia delle chat recenti, né può scrivere e inviare messaggi.