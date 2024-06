Omaggio a Battiato in Albania

Valona - Il progetto “Omaggio a Battiato”, prodotto da Art Evolution e realizzato dal Guarnieri Ensemble (composto da Giuseppe Guarnieri (pianoforte e cori), Alessandro Romano (chitarra e voce), Teresa Lombardo (violino), Nadia Tidona (viola) e dall'attore/narratore Giovanni Peligra, è nato alcuni anni fa sulla scia di una grande passione per la musica di Franco Battiato e la straordinaria fascinazione per la sua ricerca artistica e spirituale.

Il concerto proposto è uno straordinario viaggio dentro un’antologia di musiche e testi del cantautore siciliano. Uno spettacolo che viaggia su due linee parallele: una linea narrativa, che racconta l’uomo e la sua ricerca spirituale, ed una linea musicale che omaggia l’artista. Grazie a un approccio rispettoso della musica e dello stile del Maestro, in questi anni lo spettacolo ha risuonato e continua a risuonare con un pubblico entusiasta su moltissimi palchi e teatri siciliani, dapprima con “Orizzonti Perduti”, adesso con “Tramonto Occidentale”. Tale è stato successo, che “Omaggio a Battiato” è riuscito a varcare i confini dell’Italia: il 18 maggio 2021 il Maestro Franco Battiato terminava il suo viaggio, lasciando un’impronta indelebile del suo passaggio, e a tre anni di distanza, il Consolato Generale d'Italia a Valona ne celebra il ricordo con un evento che vede ospite l’Ensamble Guarnieri con “Tramonto Occidentale”.

Giovedì 30 maggio 2024 il Guarnieri Ensemble si è esibito presso il Teatro Petro Marko di Valona, in Albania, ospite del Consolato Generale d’Italia, rappresentato dalla Console Generale Iva Palmieri, in un’atmosfera suggestiva, di fronte ad un pubblico partecipe ed entusiasta. Un grande onore, per l’Ensamble Guarnieri, aver potuto rappresentare l’Italia attraverso la musica di Franco Battiato.