Guaste le Tac di Vittoria e Modica

Vittoria - Ancora disservizi nei Pronto Soccorso di Modica e Vittoria. Da qualche giorno la TAC dell’importante servizio di Emergenza-Urgenza di Modica non è funzionante.

I pazienti per eseguire tale esame devono essere trasportati presso l’ospedale di Scicli oppure all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. A denunciarlo sia il consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli che il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Il consigliere comunale Cinque Stelle di Ragusa Sergio Firrincieli: “Succede in queste ore che un qualsiasi malato con problemi ischemici o con problemi neurologici importanti, che abbia la necessità di essere monitorato con la Tac ogni 6/8 ore, non possa essere trasferito a Vittoria, dopo l'accesso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, perché al Guzzardi non funziona la Tac. Quindi, abbiamo a che fare con un centro di neurologia che avoca a sé la stroke unit, che dovrebbe invece essere riassegnata, come la sentenza del Tar stabilisce, a Ragusa, e che trattiene tale unica competenza non avendo neanche la possibilità di accettare i pazienti nel proprio reparto perché non funziona la Tac. E da quanto tempo non è dato sapere. Sono queste le informazioni che ci arrivano dall’ospedale di Ragusa in quanto pazienti con patologie neurologiche che necessiterebbero di ricovero e che hanno il bisogno di essere monitorati costantemente con Tac ripetute presso il reparto di Astanteria o meglio sarebbe dire Obi, osservazione breve intensiva, rischiano di non ricevere le dovute attenzioni. Per essere più precisi, nel reparto attiguo al pronto soccorso, al di là di una attenta e accurata direzione, scrupolo e competenza nei trattamenti prestati da medici e personale infermieristico, e non lo diciamo certo noi per primi, conta su un numero esiguo di unità operative e, considerata l’eterogeneità dei trattamenti da effettuare per ogni singolo paziente, potrebbe accadere che non sia posta la dovuta meticolosità con specificità al malato in questo caso neurologico”.