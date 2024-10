Come arrivare a Palermo e spostarsi in città

Vuoi fare un weekend per staccare la spina e scoprire nuovi posti? Palermo è la meta giusta per il tuo viaggio! Raggiungere Palermo da Torino o altre città italiane è molto conveniente, soprattutto grazie ai voli low cost. Dall’aeroporto poi ci sono diverse opzioni economiche per raggiungere il centro città. Puoi scegliere un bus delle Autolinee Prestia e Comandè, che collegano l’aeroporto alla stazione centrale di Palermo.

Il bus effettua 11 fermate in punti strategici della città e parte ogni 30 minuti. Puoi fare un biglietto singolo o uno andata e ritorno per ottimizzare i tempi e spostarti senza pensieri.

Un’alternativa poi sono i servizi Shuttle, disponibili appena fuori dall’aeroporto. Costano un po' di più, ma permettono di raggiungere la destinazione desiderata con maggiore comodità.

Infine, per chi ama muoversi in modo indipendente, si possono noleggiare delle auto; gli operatori sono tanti per cui consigliamo di fare prima un check online in siti dedicati al noleggio come Economybookings.

Per gli amanti dell’hiking una buona notizia: il centro storico di Palermo è piuttosto ampio, ma è facilmente visitabile a piedi, quindi è ottimo per fare una bella camminata all’insegna dei colori e dei profumi di Palermo!

Dove alloggiare a Palermo?

La città offre numerose opzioni di hotel e B&B, specialmente nel centro. Tuttavia, se vuoi immergerti davvero nella vita quotidiana dei palermitani, la scelta di un appartamento potrebbe essere la soluzione migliore. Le recensioni sono un'ottima bussola per scegliere le soluzioni di alloggio migliori.

Prima colazione a Palermo

Forse non tutti sanno che a Palermo la colazione è un rito. Esiste sia in versione dolce che salata. È un’ottima ragione per alzarsi presto al mattino e visitare rosticcerie, pasticcerie e forni. Senza dimenticare i mercati rionali di Palermo, un vero tesoro di cultura e tradizione. Prima colazione al mercato di Palermo, perché no!

Focus sul cibo palermitano

A Palermo il cibo è protagonista a tutte le ore del giorno. La cucina locale riflette la storia e le influenze culturali della città, con piatti che spaziano dallo street food alle pietanze più elaborate. Nei mercati, è possibile trovare una varietà di sapori e colori, anche se spesso non molto leggeri: ma siamo pur sempre in Sicilia, una regione che ama fritture e sapore decisi.

Nei chioschi, tra i più autentici, si servono piatti tipici come arancine, carciofi ripieni, melanzane fritte, sfincioni, e panini imbottiti con panelle o milza. Alcune pescherie propongono insalate di pesce e coni di frittura mista. Tra i mercati da visitare, l'antico mercato del Capo è uno dei più autentici (si trova in Via Porta Carini e prende il nome da suo nome dall'espressione “Caput Seralcadi” poiché si colloca nella parte più a nord dell'antico quartiere Seralcadio).

Altri mercati da visitare a Palermo sono:

- Ballò

- Vucciria

- Borgo Vecchio

- Il mercato delle Pulci, Piazza Marina e i Lattarini

In un weekend non è possibile vederli tutti, ma noleggiando un’auto sono tanti i luoghi che puoi esplorare in meno tempo. Consigliamo, per risparmiare sul budget e tempi, di cercare online autonoleggo Palermo e confrontare le offerte prima di arrivare nella città.

Eperienza particolari da fare a Palermo

Ora potremmo fare un paragrafo in cui elenchiamo le q0 cose da vedere a Palermo in un weekend ma… questo consiglio lo puoi trovare in molte guide. Qui invece ti faremo un breve elenco delle esperienze extra, fuori dalle principale guide turistiche:

- Tour in Barca nella Baia di Mondello in Sicilia

- Tour a piedi per lo street food di Palermo

- Boat tour luxury

- Tour di fantasmi e vampiri a Palermo.

Ti abbiamo incuriosito? Trovi tutti i dettagli di questi tour online, in siti come Tripadvisor.

Un consiglio extra

Goditi Palermo, non solo durante il giorno, ma al suo tramonto. Un aperitivo in terrazza vista mare vale il viaggio!

Conclusioni

Palermo è una splendida città italiana da visitare, non può mancare una tappa qui nel passaporto del viaggiatore. Consigliamo però di affidarsi a una guida cartacea, meglio ancora opzionare una guida locale. Un conoscitore della città saprà portarti nei luoghi più affascinanti di questa città e ti farà scoprire le meraviglie che sfuggono a un occhio non esperto.