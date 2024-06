Come vestirsi alla moda senza spendere una fortuna: 5 trucchi

Vestirsi bene spendendo poco è il sogno di tutte, indipendentemente da quanto sia il proprio budget: è divertente, liberatorio, gratificante, e non dà sensi di colpa. Essere alla costante ricerca dell’affare, quello che permette di avere il capo dei propri sogni a un prezzo più basso o con uno sconto eccezionale è per molte una passione e un passatempo. Ecco quindi che in moltissime sono sempre pronte a scoprire nuovi modi per spendere meno, senza rinunciare alla qualità.

Un esempio lampante di come risparmiare è rappresentato dai coupon di Shein proposti da Codici-Coupon, che permettono di ottenere ottimi sconti anche del 10% o 15% su molte tipologie di capi d'abbigliamento e accessori. Del resto Shein è famoso per essere un leader del settore, con collezioni ricchissime e continuamente riassortite a prezzi già molto contenuti in partenza; i codici sconto, quindi, non possono che essere un’opportunità in più da non perdere.

Comprare fuori stagione conviene

È vero, è molto più divertente fare shopping “stagionale” (anche perché il giorno dopo possiamo già sfoggiare quello che abbiamo acquistato), ma si rischia di spendere più di quanto si è programmato.

Comprare fuori stagione - e online si può facilmente riuscirvi – è uno dei sistemi migliori per spendere meno e riuscire a portarsi a casa quegli articoli che tanto piacevano. L’alternativa agli acquisti destagionalizzati sono gli sconti e i saldi: negozi, centri commerciali e siti web non fanno altro che proporre offertissime a prezzi super convenienti. Le occasioni sono tante, quindi attenzione a quello che si acquista e soprattutto occhio alle taglie.

Anche se un capo è splendido e lo si ama, se c’è solo in una misura diversa da quella che si indossa di solito è preferibile rinunciarci, comprare un capo nella speranza di entrarvi in futuro è spesso solo uno spreco di denaro.

Il second hand, la moda sostenibile

Il second hand ha certamente rivoluzionato il modo di fare acquisti. Gratificando la parte più green di noi, ci offre la possibilità di acquistare un articolo anche griffato o, comunque, di pregio, a prezzi veramente competitivi.

Ovviamente è bene prestare sempre la massima attenzione a non comprare articoli non originali o di scarsa qualità, quindi il segreto è conoscere molto bene il negozio o il sito dove fare acquisti.

È bene verificare, poi, molto attentamente le condizioni per i resi, così da assicurarsi di poter restituire un acquisto che non si è rivelato all’altezza delle proprie aspettative senza rimetterci quanto speso.

I negozi dell’usato – sia fisici sia virtuali – sono tenuti a certificare le condizioni dell’articolo promosso che, naturalmente, sono direttamente proporzionali al valore attribuito: migliore è lo stato di conservazione, più alto è il cartellino del prezzo.

La bellezza del second hand è che di usato si trova praticamente tutto, quindi è possibile davvero rivoluzionare il guardaroba senza spendere una fortuna e, al contempo, acquistando articoli di qualità.

Perché una cosa deve essere chiara: non ha senso acquistare articoli usati se non sono in ottimo stato. Senza contare che vi sono acquisti che nel tempo possono rivelarsi eccezionali. Gli orologi sono un classico esempio di usato che, spesso, vale molto più del nuovo, soprattutto se si parla di modelli iconici o particolari.

Cashback, payback, newsletter: tutto pur di risparmiare

Esistono carte che restituiscono parte della somma spesa e altre che consentono di accumulare punti e sconti ogni volta che vengono utilizzate. Sono estremamente diffuse e consentono di accedere ad una serie di beni e servizi proposti da brand affiliati o convenzionati ad un prezzo che, alla fine, risulta decisamente più basso di quando indicato.

L’obiettivo di chi emette una di queste card o di chi accetta di praticare un sensibile sconto è quello di fidelizzare il cliente, catturandone l’interesse. Questo sistema di fidelizzazione si affianca a quello dell’iscrizione alla newsletter o mailing-list. Ogni volta che si accetta di ricevere una e-mail in cambio di uno sconto, si fa praticamente un baratto: in cambio della propria disponibilità a essere oggetto di promozione commerciale si ottengono delle riduzioni sul prezzo di vendita.

Addio alle spese di spedizione

Moltissimi sono i siti che abbuonano i costi di spedizione, spesso molto alti perché gravati, tra le altre cose, dai prezzi mai stabili e spesso elevati del carburante.

In genere, queste spese vengono tolte al cliente a patto che questo raggiunga una certa somma nel carrello. Di solito, questo limite minimo è piuttosto impegnativo ma, condividendo l’ordine con qualcun altro, ecco che aver diritto alla spedizione gratis potrebbe non essere così complicato o esageratamente dispendioso. Insomma, unendo gli acquisti di due o più persone è possibile elaborare un unico ordine che superi la soglia minima di acquisto imposta per non vedersi caricare i costi di spedizione.

I sistemi per risparmiare, come si è visto, non mancano: l’importante è avere le idee chiare su cosa acquistare, ricordando che, per vestirsi bene, non è necessario spendere una fortuna.