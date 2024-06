A Pachino ballottaggio Fronterrè-Gambuzza

Pachino - Ballottaggio a Pachino tra Barbara Fronterrè e Giuseppe Gambuzza. Entrambi non raggiungono il quorum richiesto del 40% e si dovrà dunque tornare alle urne, ma la differenza tra loro è di circa 400 voti, mentre tra la prima e il terzo di oltre mille.

Giuseppe Gambuzza, ex presidente del Consiglio comunale, si è presentato con 4 liste: Forza Italia, Libertà Sud chiama Nord, Rinascita e Pachino sì. Gli assessori designati sono Giuseppina Di Raimondo, Giuseppe Gurrieri e Salvatore Lentinello.

Barbara Fronterrè aveva con se 5 liste: Pachino crede, Mpa, Pachino democratica, Dc, Azione. Gli assessori designati sono Cinzia Italia, Salvatore Midolo e Mario Adamo. Si era candidata nel 2021, arrivò seconda e ottenne lo scranno in Consiglio comunale.

Terzo posto per il candidato di Fratelli d’Italia, Sebastiano Fortunato. Sostenuto dalle liste Lega, Ora Pachino, Innovare per Crescere e Fratelli d’Italia, aveva indicato come assessori Martina Tomarchio, Gessica Spataro e Salvatore Difede.

Emiliano Ricupero, con “Pachino con Emiliano”, consigliere comunale uscente del Pd, è andato solo (sostenuto dal deputato Ars Tiziano Spada) e, distante dagli altri tre sfidanti,. Infine Giordano di Raimondo Metallo, sostenuto dalla lista Giordano sindaco, che ha tentato di entrare in Consiglio ma non c’è riuscito.

Adesso appuntamento tra due settimana, si voterà domenica 23 e lunedì 24 giugno, quando Pachino sarà chiamata a scegliere il proprio sindaco.