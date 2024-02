Completati i lavori al Laboratorio Analisi dell’ospedale di Vittoria

Vittoria - I nuovi locali afferenti all’area prelievi del Laboratorio Analisi dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento, saranno inaugurati venerdì 1 marzo, alla presenza dei vertici dell’ASP di Ragusa, delle autorità civili e religiose.

Gli interventi hanno riguardato il totale rifacimento della pavimentazione, dei servizi igienici, di tutti gli impianti idrici, elettrici e antincendio, la pitturazione interna e il ripristino della facciata e sono stati realizzati in tempi contenuti, garantendo la continuità del servizio.

Nell’ultimo triennio il Laboratorio Analisi di Vittoria ha triplicato il numero di prestazioni fornite ad utenti esterni che si sono rivolti ai servizi resi dalla struttura pubblica. Gli utenti avranno a disposizione una comoda e moderna sala d’attesa di oltre 40 metri quadrati, che favorirà la velocizzazione e l’ottimizzazione dei servizi resi dal Laboratorio Analisi, migliorando la qualità delle prestazioni sanitarie fornite ai cittadini del territorio. Essa è stata progettata per essere accogliente e creare un ambiente confortevole per gli utenti, grazie ai colori utilizzati, agli arredi innovativi e alla realizzazione di un murale donato ed eseguito dall’artista Rabit. Il murale, attraverso la sua forza simbolica, veicola il messaggio positivo della fiducia e della speranza nelle cure mediche, rappresentata attraverso i fiori che germogliano dalle provette, elementi indispensabili per i processi analitici, di cui il personale si prende cura.

Nel corso dell’inaugurazione sarà apposta una targa in ricordo del geometra Salvatore Terranova, del servizio tecnico di Vittoria, scomparso prematuramente, il quale è stato un attivo e appassionato protagonista della ristrutturazione che ha visto la luce anche grazie al suo incessante impegno.