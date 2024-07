Confagri nomina i 3 vicepresidenti di Giansanti, c'è Sandro Gambuzza

Roma - Sono tre i vicepresidenti nazionali che affiancheranno il presidente Massimiliano Giansanti nei prossimi quattro anni. A designarli è il comitato direttivo di Confagricoltura che si è riunito oggi. Si tratta di Giordano Emo Capodilista, imprenditore vitivinicolo in provincia di Padova, vicepresidente vicario di Confagricoltura Veneto, già presidente del Consorzio Vini Colli Euganei Doc; Sandro Gambuzza, titolare di un'impresa a indirizzo orticolo ed olivicolo in provincia di RAGUSA e componente del Consiglio di Amministrazione della Sac spa (aeroporto internazionale di Catania); Luca Brondelli di Brondello, titolare di un'azienda a indirizzo cerealicolo, viticolo e agrituristico a Serralunga di Crea nel Monferrato, in provincia di Alessandria, presidente anche di Enapra, l'Ente di Formazione della Confederazione.