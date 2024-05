Cos’è la sostenibilità aziendale? È perché è importante?

Parlare di sostenibilità aziendale significa affrontare una tematica particolarmente complessa legata a doppio filo con il concetto di economia sostenibile, un modello economico che si contrappone a quello di economia lineare, attualmente il più diffuso.

La tematica è complessa perché investe tre aspetti di cruciale importanza, quello ambientale, quello sociale e, ovviamente quello economico.

Dato il sempre maggiore rilievo che viene dato alle tematiche della sostenibilità, cerchiamo di capire perché è importante la sostenibilità aziendale per un presente e un futuro migliori.

Cosa si intende con sostenibilità aziendale?

La sostenibilità aziendale è un approccio che ha come scopo principale quello di riuscire a trovare l’equilibrio ideale tra la crescita economica, l’equità sociale e l’ecosostenibilità ambientale. Non si tratta sicuramente di un percorso semplice, ma è di importanza cruciale per garantire il benessere delle generazioni attuali e di quelle future.

Appare ovvio che la crescita economica sia un tassello imprescindibile per il progresso della società; senza crescita economica, qualsiasi modello è destinato a fallire.

Se però si aspira alla sostenibilità aziendale, la crescita economica non può andare a discapito dell’equità sociale. Le aziende, per dirsi sostenibili, devono essere in grado di garantire la diffusione del benessere rendendolo accessibile a tutti e avere anche uno sguardo proiettato non solo sul presente, ma anche sulle generazioni future.

Non meno importante, quando si parla di sostenibilità aziendale, è l’aspetto ambientale.

Lo sviluppo economico-sociale deve tenere conto di quelle che sono le esigenze dell’ambiente; l’economia lineare, quella maggiormente diffusa attualmente, ha quasi completamente ignorato questo aspetto puntando essenzialmente alla sola crescita economica; gli altri aspetti, compreso quello sociale, sono stati messi ai margini.

L’attenzione all’ambiente è compatibile con la crescita economica

Come si realizza nel concreto la sostenibilità di un’azienda? Ovviamente si tratta di un processo che non è realizzabile nel breve termine; in primis è quindi necessario che l’azienda definisca una strategia chiara che nel medio-lungo termine garantisca il raggiungimento di obiettivi che siano misurabili e realistici.

Si deve essenzialmente puntare all’efficienza economica ricorrendo a strategie che siano sostenibili da un punto di vista ambientale; un esempio concreto può essere quello del ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di energia.

Un’azienda potrebbe per esempio ricorrere all’installazione di impianti fotovoltaici; si tratta di impianti basati su pannelli che assorbono l’energia solare e la convertono in energia elettrica.

L’autoproduzione di energia elettrica consente sia risparmi economici, sia benefici ambientali dal momento che l’energia prodotta è ricavata da fonti rinnovabili.

Un altro intervento efficace potrebbe essere quello di ricorrere all’illuminazione a LED negli ambienti produttivi; anche in questo caso si otterrebbero risparmi economici rilevanti con un impatto ambientale ridotto.

Una riduzione dell’inquinamento ambientale ha ovviamente anche un forte impatto sociale poiché contribuisce al benessere delle persone.

Ciò ha anche positivi risvolti economici perché i consumatori tendono a premiare le aziende attente alle tematiche di sostenibilità ambientale.

Un’azienda sostenibile è un’azienda inclusiva

La sostenibilità aziendale si misura anche in termini di benessere dei dipendenti e attenzione all’inclusività. Molte aziende sono sempre più impegnate per ridurre tutte le disparità ancora presenti in diverse realtà lavorative.

Le retribuzioni devono essere eque e inoltre deve essere garantita a tutti la possibilità di crescita professionale. È inoltre importante eliminare le discriminazioni di genere e garantire a tutti flessibilità negli orari di lavoro.

Peraltro, un sano ambiente di lavoro si traduce normalmente in una maggiore produttività da parte dei dipendenti e questo favorisce ovviamente la crescita economica dell’azienda.

La sostenibilità aziendale può richiedere tempo per essere completamente attuata, ma vi sono comunque realtà, anche di grandi dimensioni, che hanno dimostrato che il traguardo non è irraggiungibile.