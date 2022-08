Covid: in Sicilia 1.266 nuovi positivi, 18 i morti

PALERMO, 01 AGO Sono 1.266 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.539 tamponi processati. Ieri erano 2.042. Il tasso di positività è al 10% in calo rispetto al 15% ieri.

La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 170.966 con un decremento di 1.150 casi. I guariti sono 3.108 e 18 vittime che portano il totale dei decessi resta 11.678.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 967, 14 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 48, tre in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 443 casi, Catania 527, Messina 404, Siracusa 81, Trapani 157, Ragusa 71, Caltanissetta 68, Agrigento 126, Enna 99. (ANSA).



News Correlate Attualità Due decessi Covid nel ragusano l'1 agosto, risalgono i contagi