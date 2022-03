Covid, Sicilia bianca ma i contagi risalgono

Ragusa – Come anticipato, il ministero ha dato l’ok al cambio di zona della Sicilia, da gialla a bianca. Un passaggio che non cambia nulla sulle regole, per vaccinati e non. Il sistema dei colori, tra l’altro, sarà completamente archiviato dal primo aprile. Anche l’ultimo bollettino Covid, però, segna una ripresa dell’incidenza dei nuovi casi che, dopo settimane di frenata, negli ultimi 7 giorni sono aumentati passando da 592 a 698 su 100mila abitanti (a fronte di una media nazionale di 510).

La zona bianca si deve solo alla riduzione sottosoglia delle terapie intensive - al 7,3% contro il tetto del 10 - perché i ricoveri ordinari sono ancora al 23%, oltre il limite di 20 (medie nazionali rispettivamente a 5,5% e 13%). La rincorsa del virus è partita dall’Isola, ma riguarda ormai tutta Italia, dove risale pure l'Rt,: attualmente è 0,83 a un passo dalla soglia 1, ma il valore viene rilevato a circa 10 giorni. Ci vorrà ancora un po' per capire se si tratta di un balzo destinato a durare pochi giorni o di un ennesimo trend in ascesa, spinto forse da una sottovariante Omicron ancor meno virulenta visto che, per ora, non si nota un impatto sulle ospedalizzazioni.