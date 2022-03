Covid: Ragusa ancora nella Top10 nazionale dei contagi, seconda in Sicilia

Ragusa - Anche questa settimana Ragusa è nella Top10 delle province con più positivi Covid, anche se scenda dalla quinta all’ottava posizione in classifica. Pure il bollettino di oggi ha registrato nuovi casi, ma del resto aumentano in tutte le province italiane: secondo l’odierno report Gimbe, salgono da 48 a 66 quelle con incidenza superiore a 500 nuovi casi per 100mila abitanti, di cui ben 17 oltre 1.000.

Nell'ordine: Lecce (1.423), Perugia (1.362), Crotone (1.290), Terni (1.262), Agrigento (1.260, unica altra siciliana tra le primi 10 posti), Reggio di Calabria (1.170), Siena (1.135), Ragusa (1.123), Grosseto (1.088) e Vibo Valentia (1.059). Spinto dalla nuova variante Omicron 2, a livello nazionale l’incremento è stato del 36% in 7 giorni. Continuano a flettere però i ricoveri, nei reparti ordinari (-3,5%) e soprattutto in rianimazione (-15,2%): un ottimo segnale, in vista dell’uscita dall’epidemia.

Delle cause abbiamo già detto: il totale rilassamento delle restrizioni del governo e dell'attenzione della popolazione, ma anche la persistenza di basse temperature - che costringono ad attività al chiuso - e il calo della protezione vaccinale in chi non ha ancora fatto la terza dose. O se inizia a passare molto tempo dal booster: uno scenario, quello dell'indebolimento delle difese anti virus anche nei “boosterizzati”, che andrà considerato proprio in base all'evolversi delle ospedalizzazioni.