Crisi del cinema in Sicilia, i botteghini piangono e le sale chiudono

Palermo - La Sicilia e Palermo sono sempre più meta di produzioni cinematografiche che ne raccontano le storie e il territorio ma i botteghini piangono. Il 2024 è cosi destinato ad una delle annate più nere per il cinema siciliano, che nel 2023 si è salvato grazie alle grandi produzioni americane Barbie e Oppenheimer, che hanno fatto registrare record di incassi e riportato numeri e dati alle statistiche pre pandemia. Nel 2019 sono state 6 milioni le presenze registrate nelle sale, crollate a 4 milioni nel 2023 e addirittura 3 milioni nel 2024 stando alle ultime stime, mentre il numero di di sale attive in Sicilia da 278 scende vorticosamente a 234 per un totale di 44 sale che hanno definitivamente abbassato la saracinesca.

Analisi che arrivano dalla sala Mattarella dell’Ars dove i vertici del cinema siciliano si sono riuniti per tracciare le nuove linee guida e chiedere un aiuto concreto alla politica regionale.

Dal mondo del cinema arriva la richiesta di aiuti per circa 3 milioni di euro, che sperano possa essere accolta dal governo regionale. Le 150 strutture in Sicilia hanno resistito allo shock pandemico anche grazie ai fondi ministeriali e regionali ma le ultime campagne messe in piedi dal ministero non hanno sortito alcun effetto.