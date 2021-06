Tutti Me Miran, è il nuovo brano di Cristiano Malgioglio, pubblicato oggi solo in versione audio. Il videoclip, a cui ha preso parte un amatissimo personaggio della televisione il cui nome al momento non è stato ancora svelato, è originalissimo. Un Malgioglio insolito, moderno come sempre ed al passo con i tempi. La canzone sfida ogni forma di discriminazione.

Il videoclip si ispira al regista spagnolo Pedro Almodóvar, e il brano ha un ritmo coinvolgente.