Dai contanti, alla cannabis, ai lingotti d'oro: tutto se ti vaccini

Ragusa - Bonus in busta paga, ferie aggiuntive, pacchetti fitness, voucher, spuntini nostrani, polli ruspanti, ingressi gratuiti in spiaggia. A Mosca i certificati valgono come biglietti per la lotteria di auto di lusso, in Giappone per l’estrazione appartamenti e lingotti d’oro. Tutto pur di convincere chi manca a vaccinarsi contro il Covid. Pure denaro contante. Mano al portafogli, Biden vuole dare 100 dollari a testa agli indecisi americani; il governo greco rilancia a 150 euro; più spilorcio il presidente serbo Vucic, disposto a scucirne solo 25.

A New York è partita addirittura la campagna “Pot for shot”: bustine di cannabis in cambio dell’iniezione. Qualcuno che s’è già vaccinato storce un po’ il naso vedendo che, se aspettava un altro po’, sarebbe tornato a casa con ricchi premi. Certo, al cospetto, l’offerta in Italia è davvero micragnosa. In realtà c'è un'azienda tessile del pesarese - la Noctis di Pergola, 150 dipendenti - che offre soldi, e ha inserito un bonus una tantum da 50 euro in busta paga per tutti i lavoratori che completano il ciclo vaccinale. Ma è un caso isolato nel Paese.

In Sicilia ci abbiamo provato prima con la birra a Messina e più recentemente con l’aperivax a Palermo, ma entrambe le iniziative hanno avuto vita breve, bocciate dai soliti bacchettoni. Ad Alcara Li fusi hanno tentato regalando più miti bottiglie d’olio e passate di pomodoro. Nell’open night romana la Regione Lazio ha messo sul piatto un cappuccino e una brioche. Punto. Ed è con questa miseria che vogliamo convincere i no vax? La domanda è, naturalmente, ironica. Sembra pazzesco dover ricorrere a tali incentivi per convincere qualcuno a salvare la vita sua e degli altri. Ma tant’è.