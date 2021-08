Vaccini Covid a Ragusa: Giarratana al top, ultima Acate

Ragusa - Giarratana è la città della provincia di Ragusa con più vaccinati in percentuale sulla popolazione residente: il 78,5%, ovvero 2038 persone. Segue il capoluogo Ragusa al 77.08% (49.503) Monterosso Almo al 75,25% (1967) e Modica al 70,85% (33.912). Scendendo troviamo Pozzallo al 68.89% (11.595), Scicli al 66,67% (15.992), Ispica al 64,88% (9.434), Chiaramonte Gulfi al 64,65% (4659) - il comune montano con la percentuale più bassa di vaccinati in tutta la Sicilia -, Santa Croce al 63,45% (6.099) e Comiso al 61,17% (16.416). In fondo alla classifica, con poco più della metà degli abitanti immunizzati, ci sono Vittoria al 59.68% (32619) e Acate ultima al 52.15% (5008).

In totale la provincia di Ragusa registra il 67,42% di vaccinati, ovvero 189.193 cittadini in tutto. A rendere noti i numeri, aggiornati a tutto luglio, è il direttore dell’Asp Angelo Aliquò. “Se tutti facessero come i cittadini di Giarratana e Ragusa saremmo in una condizione molto più sicura – scrive allegando la tabella sul suo profilo Fb -. Un piccolo sforzo ancora, convinciamo gli indecisi, quelli che hanno paura e che non hanno capito ancora quanto sia importante. Scegliere di non vaccinarsi è un grave errore”.