Dario Osella, morto il re dei formaggi freschi

Morto questa mattina a 92 anni, Dario Osella, imprenditore e fondatore delle «Fattorie Osella». Come racconta il sito della storica azienda casearia, Osella nacque il 7 luglio a Caramagna Piemonte, in una famiglia «dalle competenze casearie antiche tramandatesi di generazione in generazione».

Il nonno Giacomo Osella era margaro e scendeva dall’alpeggio per vendere i suoi formaggi con il carretto che, oltre 100 anni dopo, sarebbe diventato il simbolo delle Fattorie Osella. Dario Osella frequentò poi il Real Collegio Carlo Alberto I di Moncalieri e poi si iscrisse all’università, dove capì di non voler diventare un avvocato, ma produrre formaggi. Nel 1952 aprì a Caramagna Piemonte il caseificio che tutt’oggi è attivo, occupandosene in un periodo difficile come quello del Dopoguerra. Qui inventò la celebre Robiola Osella che fece la fortuna dell’impresa. Nel 1984 la cessione del 51,1% delle partecipazioni alla multinazionale Kraft (oggi Mondelez).

Fattorie Osella oggi

L’azienda, specializzata nella produzione di robiola e formaggi freschi conta oggi 120 dipendenti e lavora 80 tonnellate di latte al giorno che arrivano da 22 aziende agricole del territorio. Sul sito si legge: «Dario Osella non è solo il fondatore delle Fattorie Osella, ne è il cuore pulsante, è colui che con passione e curiosità ha portato l’azienda ad essere ciò che è oggi». Dal 1958 l’imprenditore era sposato con Anna Carlotti, mancata nel settembre del 2023. Osella lascia i due figli, Gino e Rossella. Che così lo ricorda: «92 anni vissuti con energia ed entusiasmo».