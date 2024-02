San Valentino, Il Sole 24 Ore suggerisce Scicli Albergo Diffuso

Scicli - Dove trascorrere in maniera romantica San Valentino?

Non ha dubbi Il Sole 24 Ore: "L’albergo diffuso di Scicli propone molti luoghi romantici della città del Barocco, a cominciare dal ponte di Via Aleardi, dove è stato inaugurato nel 2020 il “Kiss Point” (noto anche come “Vasativi”), le panchine di Piazza Busacca o di Via Francesco Mormina Penna, oppure le viuzze medievali delle Cave di San Bartolomeo, Santa Maria la Nova e del quartiere di San Giuseppe e Altobello, fino a inerpicarsi sui colli e vedere la città che si tuffa nel mare con la luce dei tramonti resi rosei dalla pietra calcarea degli edifici storici del Val di Noto.

In Via Aleardi, a pochi passi dallo scenario del Carnevale e del Kiss Point sarà possibile trascorrere due notti in uno dei palazzi nobiliari più belli della città, Palazzo Favacchio-Patané, dimora incantevole di Scicli Albergo Diffuso. L’offerta prevede due notti indimenticabili con l’anima gemella sotto le volte affrescate neoclassiche e liberty, con spumante di benvenuto e cena di San Valentino".