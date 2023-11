Al ristorante Crocifisso la Stella Michelin, la profezia di Ragusanews

Noto - Il nostro giornale ha portato fortuna a Marco Baglieri e al ristorante Il Crocifisso di Noto. In un articolo di cinque anni fa avevamo caldeggiato la stella Michelin per questo ristorante, che finalmente è arrivata, oggi, al Teatro Grande di Brescia.

Il Crocifisso è il primo ristorante stellato nella storia di Noto, il primo in condivisione in provincia, visto che anche il Cortile Spirito Santo di Siracusa ha ottenuto il riconoscimento. La provincia aretusea era rimasta esclusa dalle stelle Michelin fino ad oggi.

"Una cucina di grande qualità"

Ecco la motivazione della stella: "Nella parte più alta del centro storico, vicino all'omonima chiesa, troverete una delle più convincenti proposte gastronomiche della zona. In sale dall'atmosfera moderna ed essenziale, l'ottima cucina di Marco Baglieri si fa invece elaborata, quasi barocca, come volesse omaggiare lo stile urbano di una delle più affascinanti città della Sicilia. Ottima la ricciola in crosta di pane e polvere di peperoni accompagnata da due salse, una alle mandorle e una alle cozze, con una piccola misticanza a rinfrescare il tutto".

Il precedente di Accursio

Anche per il ristorante Accursio a Modica Ragusanews aveva fatto il tifo ante litteram, con questo articolo: "Accursio. Quest'uomo merita una stella". E anche in quel caso la stella arrivò. Un anno dopo.