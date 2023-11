Il ristorante Cortile Spirito Santo prima stella Michelin di Siracusa

Siracusa - Il primo ristorante stellato di Siracusa è il Cortile Spirito Santo: l’ufficialità è arrivata durante la cerimonia di presentazione della Guida Michelin 2024 al Teatro Grande di Brescia. Una stella storica per Siracusa; la prima, tanto attesa e ambita: arriva nel cuore di Ortigia ma è un premio di tutta la città. Un premio alla qualità, alla ricerca e alla costanza del ristorante di Ortigia e alla cucina dello chef Giuseppe Torrisi, un connubio di autenticità e ricerca di materie prime.

La motivazione

"È nell'estremità più meridionale dell'Ortigia, non lontano da Castel Maniace, che troverete la più raffinata espressione della ristorazione siracusana. Siamo negli spazi di Palazzo Salomone Luxury Suites, dove Giuseppe Torrisi allestisce una cucina creativa, tecnica e autenticamente siciliana per lo spirito barocco ed elaborato dei suoi piatti dai sapori intensi, emozionanti e in alcuni casi davvero indimenticabili. Il consiglio dell'ispettore è di provare le specialità ittiche del giorno: dentice, branzino o altro, provenienti da pescatori locali e serviti con un condimento di stagione, asparagi e piselli in primavera, ad esempio, e un coulis di pomodori gialli di Scicli. Per i vini suggeriamo di esplorare le produzioni locali, tra Etna e costa ovest: uno su tutti l’ottimo brut Terzavia VS di De Bartoli".