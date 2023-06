Due francobolli raffigureranno tela di Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - Porteranno la data del 23 giugno e raffigureranno l’opera “Battesimo di Gesù”, di autore ignoto, datata 1782 e custodita nella chiesa rettoria di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi, i due francobolli emessi dalle Poste magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il valore è di 3.50 euro per ogni francobollo.

A commento dell’emissione, il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha firmato una circolare da collezione che si sofferma sulla tela custodita a Chiaramonte Gulfi in una chiesa già commendale del Sovrano Militare Ordine di Malta che, come è noto, riconosce San Giovanni Battista come suo patrono.

In particolare, la tela, di scuola caravaggesca, venne fatta dipingere a Malta dal commendatore fra’ Giovanni Battista Tomasi, futuro Gran Maestro dell’Ordine, che la donò alla chiesa. I due francobolli presenti all’interno dell’immagine delimitano, rispettivamente, la raffigu-razione di Dio e la scena del Battesimo di Gesù. In entrambi i francobolli sono inserite le scritte “So-vrano Militare Ordine di Malta” e “Poste magistrali”, lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore facciale di 3.50 euro. Il formato dei francobolli: 40 x 30 mm e 40 x 52 mm e la tiratura è di tremila fo-glietti numerati.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali ubicato all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo sportello sarà in uso, nella giornata di venerdì 23 giugno 2023, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste Magistrali.